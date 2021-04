Die Stadt Heilbronn weist darauf hin, dass die bestehende Maskenpflicht in der Innenstadt weiterhin gilt. Anderslautende Meldungen aus den sozialen Medien seien falsch, so die Stadtverwaltung. In den sozialen Medien kursieren Gerüchte, die Maskenpflicht im Heilbronner Stadtgebiet sei außer Kraft gesetzt worden. Diese basieren auf einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes Stuttgart vom 31. März. Zwar gebe es eine solche Entscheidung, diese sei aber zum einen noch nicht rechtskräftig, weiter gelte sie auch nur für die antragstellende Person, so die Stadtverwaltung. Demnach gilt die Maskenpflicht weiterhin für alle anderen Bürgerinnen und Bürger unverändert.