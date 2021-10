Maskenpflicht fällt im Unterricht: Regionale GEW und Elternvertreter kritisch

Der Heilbronner Gesamtelternbeiratsvorsitzende und die regionale GEW sehen die angekündigte Lockerung der Maskenpflicht in Schulen mit gemischten Gefühlen.

Die Maskenpflicht am Unterrichtsplatz entfällt: Am Freitag hat das Kultusministerium dem SWR bestätigt, dass Schülerinnen und Schüler im Unterricht vom 18. Oktober an keinen Mund- und Nasenschutz mehr tragen müssen, sobald sie an ihrem Tisch sitzen. Sind die Kinder und Jugendlichen in der Schule unterwegs, soll die Maske demnach weiter getragen werden. Das Ministerium behält sich aber vor, die Maskenpflicht wieder einzuführen - je nach Infektionsgeschehen, spätestens wenn im Land die Alarmstufe erreicht wird, heißt es.

Lockerung als Erleichterung für die Lehrkräfte und Schüler im Alltag

Viele Eltern hatten sich für das Ende der Maskenpflicht in Schulen eingesetzt. Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Main-Tauber-Hohenlohe, Jana Kolberg, hat dafür Verständnis. Sie sieht die angekündigte Lockerung der Maskenpflicht im Schulunterricht dennoch mit gemischten Gefühlen. Es sei sicherlich eine Erleichterung für die Lehrkräfte und Schüler im Alltag, "da es auch sehr anstrengend ist, durch die Maske zu sprechen." Vor allem für jüngere Kinder in unteren Klassen oder Kinder in Sprachheilschulen sei die Maske ein Problem, da Mundbewegungen beim Sprechen nicht gesehen werden. Andererseits aber diene die Maske dem Gesundheitsschutz: "Vom gesundheitlichen Aspekt her ist es schon sinnvoll, wenn die Masken drauf bleiben - zum Schutz für die Kinder und die Lehrkräfte", so Kolberg.

Präsenzunterricht hat Vorrang

Auch der Heilbronner Gesamtelternbeiratsvorsitzende, Christoph Eberlein, versteht die Erleichterung vieler Eltern. Der Druck sei in den vergangenen Wochen groß gewesen, sagte er dem SWR. Dennoch sieht auch er die kommende Lockerung zwiespältig. Ganz persönlich, so der Familienvater, mache er sich Sorgen: "Ich halte es für sicherer, dass man noch die Maske trägt. Wir sind schon in der vierten Welle und die Erkenntnisse sind noch nicht so groß und Kinder bis zwölf Jahre sind auch nicht geimpft." Natürlich sei das ständige Tragen der Maske nicht angenehmen. Dass der Präsenzunterricht stattfinde, habe Vorrang, daher hält er eine Maskenpflicht - auch am Platz - für notwendig.

Die Lockerung der Maskenpflicht ab dem 18. Oktober reicht aber beispielsweise dem Verein "Initiative Familien" noch nicht. Zarah Abendschön-Sawall aus Schweigern (Kreis Heilbronn) aus dem Vereinsvorstand sagte dem SWR, dass dennoch eine Demonstration gegen die Maskenpflicht im Schulunterricht am Sonntag in Stuttgart stattfinden soll.