Maskenpflicht bei Audi kommt zurück

Ab 7. November gilt bei Audi wieder eine Maskenpflicht – auch in Neckarsulm. Der Konzern reagiere damit auf die entsprechende Arbeitsschutzverordnung.

Der Automobilhersteller Audi mit einem Werk in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) führt zum 7. November wieder eine Maskenpflicht ein, das teilte der Konzern am Donnerstag mit. Die Anpassung der Regelung sei eine Reaktion auf die aktuelle Fassung der Corona-Arbeitsschutzverordnung.

Zwei Corona-Tests pro Woche

"Die Mund-Nasenschutz-Pflicht gilt grundsätzlich in Gebäuden, die nicht öffentlich zugänglich sind, auf dem Betriebsgelände sowie in externen Liegenschaften", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens an die Belegschaft.

Außerdem fordert die Leitung die Mitarbeitenden auf, sich mindestens zweimal pro Woche selbst zu testen, entsprechende Corona-Schnelltests würden bereitgestellt. Weiter heißt es, der Gesundheitsstand der Belegschaft befinde sich im Vergleich zum Vorjahr auf einem niedrigen Niveau mit Trend nach unten.