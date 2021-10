Rektor aus Neuenstein rechnet mit neuem Anstieg der Infektionszahlen

Auch in Heilbronn-Franken müssen Schülerinnen und Schüler keine Maske mehr am Platz im Klassenzimmer tragen. In Grundschulen entfällt die Maskenpflicht im Klassenzimmer komplett.

Die Maske muss auch in Heilbronn-Franken nur noch auf dem Gang getragen werden oder wenn die Schülerinnen und Schüler im Klassenzimmer aufstehen, um zum Beispiel zum Mülleimer zu gehen, nur nicht in Grundschulen. Die Situation müsse im Blick behalten werden, so der Rektor der Gemeinschaftsschule in Neuenstein (Hohenlohekreis), Matthias Wagner-Uhl.

"Wir haben in anderen Bundesländern, wo die Maskenpflicht schon länger gefallen ist, hohe Inzidenzen an den Schulen. Das wäre ja ein Wunder, wenn in Baden-Württemberg nicht das Gleiche passieren würde."

Situation nach Ferien genau ansehen

Der Rektor aus Neuenstein rechnet damit, dass die Zahl der Corona-Fälle in den nächsten Tagen und Wochen deutlich zunehmen wird. "Es kommen dann die Herbstferien, viele Menschen fahren in Urlaub. Ich denke, dadurch wird die Virusverbreitung einfach auch noch mal zunehmen", meint Wagner-Uhl.

Nach den Ferien müssten sich die Verantwortlichen die Situation noch mal ganz genau ansehen, um an den Schulen landesweit entsprechend reagieren zu können. Während die Masken in Schulen teilweise fallen, sinken auch Zahlen: Teststationen sind nicht mehr so ausgelastet wie noch vor einigen Tagen - seit Ungeimpfte ihre Tests zahlen müssen.

Die Teststation in Tauberbischofsheim ist geöffnet, der Zulauf ist aber deutlich geringer SWR Rosi Düll

Flaute in Teststationen

Seit genau einer Woche gilt die neue Coronavirus-Testverordnung. Kostenlos sind die Tests nur noch für Personen, die sich nicht impfen lassen können, weil für sie keine allgemeine Impfempfehlung besteht, beispielsweise Menschen mit Vorerkrankungen, Schwangere und Kinder unter zwölf Jahren.

Während die Preise für die Bürgertests unterschiedlich sind, in Heilbronn-Franken zwischen 10 und 25 Euro, scheint die Nachfrage überall ähnlich zu sein: Sie ist stark zurückgegangen. Die Teststation in der Fußgängerzone Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) ist nur ein Beispiel dafür: drinnen gähnende Leere, die Mitarbeiterin in Schutzkleidung mit Maske und Handschuhen wartet auf Kundschaft. So ruhig wie in den letzten Tagen sei es nie gewesen, sagt Privatbetreiber Jens Schreiner.

Die Öffnungszeiten wurden schon in einigen Teststationen angeglichen SWR Rosi Düll

Öffnungszeiten werden reduziert

Ähnlich die Lage in Heilbronn. Der Apotheker Dieter Harfensteller hatte schon im September bei seinen Teststationen einen Rückgang festgestellt, jetzt sei die Nachfrage regelrecht eingebrochen, sagte er dem SWR. Er überlegt, die Öffnungszeiten zu reduzieren, andere Teststationen wie in Tauberbischofsheim haben das bereits getan.