In Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) ist am Sonntag eine Trafostation samt Halle abgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt.

Der Feuerwehr gelang es, die dazugehörige Biogasanlage vor den Flammen zu schützen. Eine große Herausforderung sei die Löschwasserversorgung gewesen, sagte Kommandant Klaus Pressler dem SWR. Die Feuerwehr habe rund 1,5 Kilometer Schläuche von einem Teich am anderen Ende des Ortes legen müssen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, stehe noch nicht fest. Zur Klärung der genauen Brandursache sollen Kriminaltechniker hinzugezogen werden. Die Feuerwehr war mit rund 55 Leuten im Einsatz. Der Feuerwehr gelang es, die zur Trafostation gehörende Biogasanlage zu schützen. Freiwillige Feuerwehr Rot am See