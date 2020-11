per Mail teilen

In Leingarten (Kreis Heilbronn) müssen Traditionsfreunde und Schleckermäuler nicht auf ihre Martinsgans verzichten. Ein Metzger bietet das fertig zubereitete Gericht "To-Go" an.

Martini steht vor der Tür, ein Termin, an dem traditionell eine Martinsgans gegessen wird. Auch in diesem Jahr hatten viele Gastronomen bei Gänsehöfen vorbestellt. Doch mit dem Teil-Lockdown im November wegen der Corona-Pandemie bleiben sie nun auf der Ware sitzen. Einzige Möglichkeit für sie: die ausgenommenen Tiere an Privathaushalte verkaufen oder den Gänsebraten im Abholservice anbieten.

Und hier kommt Metzgermeister und Koch Lothar Schmidt aus Leingarten ins Spiel: Mit seinem Abholservice "Gans-to-go" will Schmidt seinen Betrieb am Laufen und die beiden Mitarbeiter bei sich halten, nachdem schon im Frühjahr Hochzeiten und Firmenfeiern wegen Corona fürs ganze Jahr abgesagt wurden.

Gastrobetriebe im Corona-Lockdown auf "To-Go-Geschäft" angwiesen

Und so steckt der findige Geschäftsmann das rohe Geflügel für zwei Stunden bei gut 230 Grad in den Ofen, gefüllt mit einer Mischung aus Brotwürfeln, Eiern und Gewürzen. Sobald die Martinsgans fertig ist, tranchiert Lothar Schmidt sie und packt sie mit Apfelrotkraut und Knödeln für den Transport ein. Bis Sonntag sollen die Gänse weg sein. Nicht nur für den Leingartener ein wichtiges Geschäft, denn gerade jetzt im Corona-Teil-Lockdown sind die Gastrobetriebe besonders darauf angewiesen, dass die Stammkundschaft weiterhin kommt und die Speisen dann "To-Go" mitnimmt.