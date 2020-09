Am Heilbronner Marktplatz hat sich die Situation mit jungen Geflüchteten dieses Jahr merklich entspannt. Die Polizei führt dies unter anderem auf Corona zurück. Man beobachte die Innenstadt aber weiter, so ein Sprecher. Vor zwei Jahren hatte es Diskussionen um das Sicherheitsgefühl in der Stadt gegeben. Einige Bürger fühlten sich bedroht. Ein Rentner stach später an der Kilianskirche mit einem Messer auf mehrere Geflüchtete ein.