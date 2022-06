Marktbeschicker bangen um Weihnachtsgeschäft

Nach den abgesagten Weihnachtsmärkten in Bad Wimpfen, Eppingen und Neckarsulm (Kreis Heilbronn) wächst die Sorge bei Heilbronner Marktbeschickern. In Heilbronn hält man weiter an dem Weihnachtsmarkt fest. Marktbeschicker Rolf Zöllner hofft weiter, dass es in der Käthchenstadt nicht zu einer kurzfristigen Absage kommt. Für die Beschicker sei dies eine Katastrophe, weil Waren teilweise schon im Sommer hätten bestellt werden müssen, so Zöllner. Zum Teil könnten an den Absagen Familienbetriebe zerbrechen.