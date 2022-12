58 Kilogramm Marihuana und Schusswaffe sichergestellt

per Mail teilen

Rund 58 Kilogramm Marihuana und eine Schusswaffe wurden im Kreis Ludwigsburg von der Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen führen unter anderem zu einem Mann aus Weinsberg.

Die Polizei hat im Kreis Ludwigsburg zugeschlagen und 58 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Der Hauptverdächtige stammt aus Weinsberg im Kreis Heilbronn. Bei ihm wurde auch eine Schusswaffe gefunden.

Wie die Polizei am Freitagvormittag mitteilte, konnte der Drogenhandel bereits Anfang November verhindert werden. Ermittler von Zoll und Polizei hatten die Verladung der Drogen auf ein Transportfahrzeug festgestellt. Die Drogen stammten vermutlich aus Spanien und waren für Osteuropa bestimmt, heißt es nun.

Polizei findet in Weinsberg auch Schusswaffe

Der 47-jährige Hauptverdächtige aus Weinsberg soll die Ware zunächst nach Deutschland geschafft haben. In seiner Wohnung konnten die Ermittler auch eine Schusswaffe sowie scharfe Munition sicherstellen. Ein weiterer mutmaßlicher Mittäter steht im Verdacht, den Drogenhandel telefonisch aus dem Ausland koordiniert zu haben. Beide Männer befinden sich aktuell in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.