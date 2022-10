Langstreckenläufer Marcus Korb erreicht die Zugspitze

Der Langstreckenläufer Marcus Korb aus Michelbach an der Bilz (Kreis Schwäbisch Hall) hat sein Ziel erreicht. Er kam am Sonntag mit seinem Spendenlauf auf der Zugspitze an.

1.082 Kilometer hat Marcus Korb auf seiner Deutschland-Tour für einen guten Zweck gelaufen. Die letzten Meter auf die Zugspitze seien eine Tortur gewesen, sagte er dem SWR. Bei den Schneefeldern habe er Probleme mit dem Gleichgewicht gehabt.

Zu acht waren sie am Sonntag auf die letzte Etappe gestartet. "Ohne diese Unterstützung wäre ich explodiert", so Korb. Im Ziel angekommen, sei es grandios gewesen, außerdem eine Riesenerleichterung und er sei stolz. Die Gruppe habe Glück mit dem Wetter gehabt, von morgens bis abends Sonne.

Spendensumme steht noch nicht genau fest

Wie viele Spendengelder schon zusammengekommen sind, weiß er nicht. Da kommen auch sicher noch einige Beträge, sagt er. Er sei auf jeden Fall gespannt, was am Ende dabei herumkomme. Das Geld soll dem Kinderhospiz in Schwäbisch Hall zu Gute kommen.

Weitere Aktion?

Zwar warte nun viel Arbeit zu Hause auf ihn, aber er habe sich an die Lauferei gewöhnt. Sein Körper sei am Montagmorgen richtig irritiert gewesen, dass er nicht gelaufen sei. Korb denkt schon an das nächste Projekt: "Da kommt noch etwas, ich lasse mir noch was einfallen."