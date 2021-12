Marc Gundel zur Glaskunst in der Heilbronner Kunsthalle

Wer in Heilbronn die Kunsthalle Vogelmann besucht, muss sehr umsichtig sein. Alles dort ist zerbrechlich - und so heißt die Ausstellung auch die am Samstag erstmals öffnet. „Fragile - Alles aus Glas“. Zu sehen sind gläserne Skulpturen vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis heute.