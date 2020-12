Ein 25 Jahre alter Mann hat am Sonntag laut einer Polizeimitteilung am Bahnhof in Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) zwei 17 Jahre alte Jugendliche gewürgt und geschlagen. Beim Eintreffen der Polizei ist der Mann zunächst geflüchtet, konnte aber wenig später aufgegriffen werden. Er hatte 1,6 Promille Alkohol im Blut und musste in eine Gewahrsamszelle.