per Mail teilen

Ein Mann ist in Heilbronn-Neckargartach mit einem Messer verletzt worden. Der 23-Jährige soll bei der Arbeit mit zwei Männern aneinander geraten sein.

Am Montagabend wurde ein Mann in Heilbronn-Neckargartach bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt. Gegen 22 Uhr soll der 23-Jährige bei der Arbeit mit zwei bisher unbekannten Männern in Streit geraten sein. Nachdem die drei das Gebäude verlassen hatten, soll einer der Unbekannten dem jungen Mann zunächst mit der Faust ins Gesicht geschlagen und anschließend ein Cuttermesser aus der Jacke gezogen haben.

Polizei sucht nach Zeugen

Eine Gruppe Unbeteiligter zu Hilfe und hielt den Täter von weiteren Angriffen ab, heißt es von der Polizei. Der Verletzte ging dann nach Hause und rief die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.