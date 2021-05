per Mail teilen

Ein 26 Jahre alter Mann ist am Donnerstag vom Landgericht Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) wegen Beihilfe zum Diebstahl zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Der Mann war an dem Supermarkt-Überfall in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) beteiligt, bei dem die insgesamt vier Täter mithilfe eines Staubsaugers rund 60.000 Euro aus dem Tresor gesaugt hatten. Der Mann hatte den Fluchtwagen gefahren, das Urteil ist rechtskräftig.