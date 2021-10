Mann von Zugtüren eingeklemmt und mitgeschleift

Am Bahnhof in Nordheim (Kreis Heilbronn) ist am Donnerstagabend ein 72-jähriger Mann beim Aussteigen aus einem Zug zwischen den Zugtüren eingeklemmt und vom Zug mitgeschleift worden. Das meldet die Polizei. Der Mann hatte zuerst sein Gepäck auf den Bahnsteig gestellt und war dann erneut in den Zug gestiegen, um sein Fahrrad herauszutragen. Dabei sollen sich die Zugtüren geschlossen und den Mann eingeklemmt haben. Er wurde mehrere Meter über den Bahnsteig mitgeschleift. Der Geschädigte fiel zudem anschließend ins Gleis, von wo aus ihm ein aufmerksamer Reisender zurück auf den Bahnsteig verhalf. Der Rentner verletzte sich nur leicht, wurde jedoch für weitere Untersuchungen durch einen alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.