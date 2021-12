per Mail teilen

In Heilbronn ist am späten Dienstagabend ein Mann von zwei Unbekannten verprügelt worden. Zunächst war es zwischen dem Opfer und einer Frau zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, zu der die beiden Männer dazustießen und mit Stöcken auf den 35-Jährigen einschlugen. Die beiden waren bereits geflüchtet, als die Polizei am Tatort eintraf.