Ein Mann ist in Forchtenberg (Hohenlohekreis) von seinem Traktor erfasst und tödlich verletzt worden. Der 83-Jährige hatte den Traktor nach Polizeiangaben am Donnerstagnachmittag an einem Hang abgestellt. Der Traktor rollte los und erfasste den Mann, als dieser versuchte, ihn anzuhalten.