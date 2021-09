Unfall bei Beilstein: Autofahrer landet schwer verletzt im Bach

In Beilstein (Kreis Heilbronn) ist ein Autofahrer bei einem Unfall mit seinem Wagen am Mittwochabend in einem Bachbett gelandet.

Rettungskräfte mussten in Beilstein (Kreis Heilbronn) einen Autofahrer aus einem Bachbett befreien 7aktuell.de | Hessenauer Der Mann musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Ein Hubschrauber flog den schwer Verletzten anschließend ins Krankenhaus. Die Polizei sucht noch Zeugen um zu ermitteln, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Fahrer nennt Gegenverkehr als Ursache Dem verunglückten Autofahrer sei nach eigener Angabe in Beilstein ein Auto entgegen gekommen, dem er hätte ausweichen müssen, teilte die Polizei mit. Zunächst sei der 68-Jährige deshalb wohl in einen Straßengraben gefahren und dabei ins Schleudern geraten. Im Bachbett auf der gegenüberliegenden Straßenseite kam sein Wagen dann zum Stehen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 30.000 Euro.