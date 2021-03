per Mail teilen

Ein 37 Jahre alter Lkw-Fahrer hat sich beim Sturz aus seinem Laster an der Autobahn 6 nahe Kirchardt (Kreis Heilbronn) schwer verletzt. Der Mann hatte auf dem Parkplatz Bauernwald angehalten und war am Sonntagabend kopfüber aus seinem Führerhaus gefallen und auf dem Asphalt aufgeprallt, so die Polizei. Zeugen fanden den Mann, der möglicherweise betrunken war, und alarmierten die Rettungskräfte.