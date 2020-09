Nach einem Streit hat ein Mann am Samstag mehrfach auf seine Ex-Partnerin in Pfedelbach (Hohenlohekreis) eingestochen. Sie wurde dabei schwer verletzt und im Krankenhaus notoperiert. Der Mann war bereits zuvor gewalttätig, weshalb die Frau sich getrennt hatte, so die Polizei. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, der Messerstecher konnte vor Ort überwältigt werden und sitzt in Haft.