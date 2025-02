In einer Wohnung in Schwäbisch Hall hat ein Mann mit einer Bierflasche auf eine Polizistin eingeschlagen. Die Polizei bestätigte, dass die Zahl solcher Angriffe weiter steigt.

In Schwäbisch Hall hat am Samstag ein Mann in einem Wohnhaus einen Nachbarn angegriffen und im Treppenhaus randaliert. Als die Polizei daraufhin in seine Wohnung kam, besprühte sie der 51-Jährige zuerst mit Bier. Danach schlug er mit einer Flasche zweimal auf den Kopf einer Polizistin ein, das teilten die Beamten am Montag mit.

Die Frau wurde dabei leicht verletzt und konnte ihren Dienst nicht fortsetzen. Sie kam in ein Krankenhaus. Der Randalierer wurde in eine Fachklinik gebracht.

In Vellberg wird ein Polizist ebenfalls beim Einsatz verletzt

Auch in Vellberg-Talheim (Kreis Schwäbisch Hall) ist am Montagmorgen ein Polizeibeamter bei einem Einsatz verletzt und dienstunfähig getreten worden. Er kam ebenfalls in ein Krankenhaus, teilten die Beamten mit. Zuvor hatte eine Frau Kochtöpfe mit Essen auf die Straße geworfen. Als die Polizei eintraf, wurden sie von der 22-Jährigen beleidigt. Nach der Festnahme trat sie die Beamten auf dem Weg zum Streifenwagen und beschimpfte sie weiter.

Viele Angriffe auf Polizisten im Kreis Schwäbisch Hall

Das Polizeipräsidium Aalen bestätigte auf SWR-Anfrage, dass die Zahl der Angriffe auf Einsatzkräfte weiter steigt. Zwar liegen die offiziellen Zahlen für das vergangene Jahr noch nicht vor, doch laut der Polizei setzt sich der Trend der vergangenen Jahre fort. 2023 verzeichnete die Polizei bereits einen Anstieg von über 60 Prozent im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren - ein Rekordhoch.

Im November hatte ein Mann in Gerabronn (Kreis Schwäbisch Hall) mit einer Axt randaliert und anschließend Polizisten bedroht und beleidigt. Wenige Wochen später soll der gleiche Mann in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) Polizisten beleidigt haben. Außerdem wurden in Crailsheim Anfang des Jahres drei Polizistinnen bei einem Routineeinsatz angegriffen und verletzt.