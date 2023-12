Ein Mann hat in Talheim mit einer Schreckschusswaffe geschossen und einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen hatten Schüsse gehört und gemeldet.

Mehrere Schüsse haben am Dienstagvormittag einen größeren Polizeieinsatz in Talheim (Kreis Heilbronn) ausgelöst. Zeugen haben gegen elf Uhr der Polizei Schussgeräusche in der Hauptstraße gemeldet. Die Polizei rückte mit mehreren Beamten an und ermittelte einen 34-jährigen Mann, der auf seinem Balkon mit der Schreckschusswaffe geschossen haben soll.

Durchsuchung und Festnahme

Auf das Klopfen der Beamtinnen und Beamten an der Zimmertür des mutmaßlichen Schützen reagierte dieser nicht. Die Polizei öffnete die Türe und nahm den Mann vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des Zimmers fand die Polizei laut Mitteilung eine Schreckschusspistole, die beschlagnahmt wurde. Der 34-Jährige musste mit auf die Polizeidienststelle, durfte dann aber wieder gehen.