Mann rettet Auto und wird schwer verletzt

In Oberrot (Kreis Schwäbisch Hall) ist am Sonntagmorgen ein Mann schwer verletzt worden, weil er sein Auto vor den Flammen gerettet hat. Gegen 10 Uhr ist es unter einem Balkonanbau eines Einfamilienhauses in Oberrot zu dem Brand gekommen. Unter dem Anbau war das Auto geparkt. Der Eigentümer, ein 35-jähriger Mann und Mieter des Hauses, konnte das Auto zwar noch rechtzeitig auf die Straße fahren, wurde dabei aber schwer verletzt und musste zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gerbracht werden, so die Polizei. Die Feuerwehr Oberrot hat den Brand mit insgesamt 30 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht.