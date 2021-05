Die Polizei hat einen Mann in Gewahrsam genommen, der am frühen Mittwochabend an der Heilbronner Kilianskirche randaliert hat. Er habe Alkohol getrunken, laut geschrien und ein Messer gegen einen Streifenwagen geworfen, heißt es in einer Mitteilung. Nach der Fahrt zum Polizeirevier habe sich der Mann geweigert auszusteigen und sei deshalb in die Dienststelle getragen worden.