Die Polizisten dürften nicht schlecht gestaunt haben: Nachdem ein 86-Jähriger in Lauda den Hausnotruf bedient hatte, öffnete er mit einer geladenen Waffe in der Hand die Haustür.

Ein 86-Jähriger hat am Dienstagabend die Polizei in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) überrascht: Der Mann öffnete seine Tür und hatte eine Schusswaffe in der Hand. Zuvor hatte er den Hausnotruf gewählt.

Hausnotruf gewählt, dann mit Waffe die Tür geöffnet

Das gibt es wohl nicht alle Tage. Der 86-Jährige soll der Polizei zufolge den Alarm bedient haben, welcher die Rettungskräfte im Notfall zu Hilfe ruft. Da die Sanitäter aber nicht in die Wohnung kamen, riefen sie Polizei und Feuerwehr hinzu. Sie alle dürften nicht schlecht gestaunt haben, als der 86-Jährige dann doch nach mehrfachem Klingeln die Tür öffnete - wohlbehalten und mit einer Waffe in der Hand. Den Beamten zufolge wurde ihm diese aber schnell abgenommen. Es handelte sich um eine geladene Schreckschusswaffe.

Die Polizei beschlagnahmte sowohl Waffe als auch Munition. Der Mann blieb in Absprache mit seiner Familie bei sich zu Hause.