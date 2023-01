Mann nach versuchter Tötung in Heilbronn festgenommen

per Mail teilen

Die Polizei hat in der Nacht zum Donnerstag in Heilbronn einen Mann nach einem versuchten Tötungsdelikt festgenommen. Zwei Personen wurden verletzt, eine davon schwer.

Ein 38-jähriger Mann ist wegen des Verdachts der versuchten Tötung mit einer Stichwaffe in Heilbronn festgenommen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, war es im Bereich des Heilbronner Rathausplatzes in der Nacht zuvor zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer. Es soll auch zum Einsatz einer Stichwaffe gekommen sein.

Polizei Heilbronn sucht Zeugen

Der Tatverdächtige soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Kriminalpolizei Heilbronn ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Beteiligten geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.