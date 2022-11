Lauffen am Neckar: Mann sticht Kontrahenten mit Messer nieder

Bei einer Auseinandersetzung in Lauffen hat ein 24-Jähriger am Sonntagabend einen 23-Jährigen mit einem Messer niedergestochen, so Polizei und Staatsanwaltschaft.

In einer Gemeinschaftsunterkunft in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) ist es laut gemeinsamer Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft am vergangenen Sonntag zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Demnach stach der 24-Jährige seinen 23 Jahre alten Kontrahenten mit einem Messer nieder. Der Mann erlitt bei dem Angriff schwere Schnittverletzung. Lebensgefahr bestand den Polizeiangaben zufolge aber nicht. Der Angreifer konnte am Tatort widerstandslos festgenommen werden, heißt es. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. 24-Jähriger in Justizvollzugsanstalt Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der 24-Jährige am Montag wegen des Verdachts des versuchten Totschlags einem Haftrichter vorgeführt. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.