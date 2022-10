Mann mit Stichverletzungen in Crailsheim gefunden

per Mail teilen

Ein 25-jähriger Mann wurde am Mittwochabend in Crailsheim mit Stichverletzungen aufgefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Ein 25-Jähriger wurde am Mittwochabend in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) schwer verletzt von Passanten aufgefunden. Der Mann wies bei Eintreffen der Beamten mehrere Stichverletzungen auf und musste im Krankenhaus notoperiert werden. Das teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit.

Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet und bittet um Hinweise. Die Polizei weist darauf hin, dass vor allem Beobachtungen im Bereich Lammgarten, Ehrenfriedhof und der Ludwigsstraße für die Ermittlungen interessant sein könnten.