Mann mit Messer im Gesicht verletzt

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein Mann in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) mit einem Messer im Gesicht leicht verletzt. Der 28-Jährige stand gegen 2 Uhr vor einem Haus in der Sandgrubenstraße und wurde von zwei vorbeilaufenden Männern nach Zigaretten gefragt. Als der 28-Jährige verneinte, gingen sie ihn körperlich an und verletzten ihn mit einem Messer leicht im Gesicht, so die Polizei. Anschließend entfernten sich die beiden Männer zu Fuß in Richtung Innenstadt. Das Polizeirevier Crailsheim bittet um Zeugenhinweise.