In Wertheim-Lindelbach lag eine Frau dreieinhalb Jahre lang tot in ihrer Wohnung. Offenbar lebte ihr Mann dort weiterhin. Es gibt aktuell keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Die Polizei hat in einer Wohnung in Wertheim-Lindelbach (Main-Tauber-Kreis) eine tote Frau gefunden, die dort dreieinhalb Jahre lang gelegen haben muss. Wie die Staatsanwaltschaft Mosbach auf SWR-Anfrage mitteilte, lebte die Frau dort zuletzt mit ihrem Mann. Der wiederum wohnte dort nach Angaben der Staatsanwaltschaft die letzten dreieinhalb Jahre zusammen mit der Toten. Der Ortsvorsteher des Wertheimer Teilorts zeigte sich schockiert von dem Vorfall.

Dorfbewohner fragten nach der Frau

Wie war das möglich, dass in einem Dorf mit knapp 500 Einwohnern nicht auffällt, dass eine Frau für dreieinhalb Jahre von der Bildfläche verschwindet?

Ortsvorsteher Egon Schäfer zeigte sich im SWR geschockt, sagte, er könne das alles schier nicht glauben. Das Ehepaar sei vor 25 Jahren zugezogen, beide seien immer nett gewesen, hätten aber doch eher zurückgezogen gelebt. Und natürlich sei im Dorf aufgefallen, dass man die Frau schon lange nicht mehr gesehen hat. Einzelne Bewohner hätten den Mann auch hin und wieder darauf angesprochen, aber sich mit der Antwort dann auch zufrieden gegeben und sich nichts weiter gedacht, so der Ortsvorsteher.

Warum es möglich war, dass die Leiche dreieinhalb Jahre unentdeckt geblieben ist, dazu konnten weder Staatsanwaltschaft noch Polizei Angaben machen, wollten zu familiären Hintergründen keine Auskunft geben.

Todesursache unklar - keine Hinweise auf Fremdverschulden

Zuerst hatte das "Main-Echo" über den Fall berichtet. Die Frau wäre heute 79 Jahre alt. Den Angaben zufolge hatten Angehörige die Polizei vergangene Woche über die Tote informiert. Daraufhin fanden die Beamten den Leichnam in der Wohnung vor. Ebenfalls bestätigte Staatsanwalt Florian Sommer, dass der Ehemann der Verstorbenen weiterhin in der Wohnung gewohnt hatte.

Es soll sich um eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus handeln, ist aus der kleinen Ortschaft zu hören. Aber bestätigt hat dies die Polizei nicht. Auch zur Todesursache könne man noch nichts sagen, so eine Polizeisprecherin am Dienstagvormittag gegenüber dem SWR. Hinweise auf ein Fremdverschulden als Todesursache gebe es aktuell nicht. Nähere Informationen dazu erhoffe man sich von der für Mittwoch angesetzten Obduktion des Leichnams. Weiterer Gegenstand der Ermittlungen sei, ob andere Straftaten im Raum stünden.