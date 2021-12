Mann mit Messer bedroht und getreten

In Niedernhall (Hohenlohekreis) ist ein Mann in der Nacht zum Freitag von Unbekannten mit einem Messer bedroht und getreten worden. Laut Polizei gab das 31 Jahre alte Opfer an, dass einer der Täter mit dem Messer nach ihm gestochen hatte. Dabei sei aber lediglich seine Jacke kaputtgegangen. Dann habe ihn einer der Männer zu Boden geworfen und getreten. Der 31-Jährige erlitt laut Polizei Kopfverletzungen. Es soll sich um insgesamt drei Angreifer handeln, von denen einer eine Mütze und einen Rucksack trug. Einer der drei konnte laut Polizei bereits identifiziert werden, die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich zu melden.