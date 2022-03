Heilbronn: Feuerwehr rettet Mann aus Neckar

In Heilbronn ist am Freitagnachmittag ein Mann aus dem Neckar gerettet und wiederbelebt worden. Er war in den Neckar gesprungen und unter Wasser festgehangen.

Zeugen hatten beobachtet, wie der 34-Jährige in Heilbronn im Bereich des Theaterschiffs in den Fluss sprang. Bis auf die Unterwäsche soll sich der Mann zuvor ausgezogen haben und dann über den Bootssteg in den Neckar gesprungen sein, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Feuerwehrtaucher retteten den Mann nach 15 Minuten Durch die starke Strömung trieb der Heilbronner sofort in Richtung Friedrich-Ebert-Brücke, wurde unter Wasser gezogen und hing dort fest. Er konnte erst 15 Minuten später durch Taucher der Feuerwehr Heilbronn befreit und geborgen werden. Noch vor Ort wurde der 34-Jährige wiederbelebt und in ein Krankenhaus verbracht. Hintergründe zum Sprung des Mannes noch unklar - Zeuge gesucht Warum der Mann in den Neckar sprang, ist noch völlig unklar, die Ermittlungen dauern an. Der Gerettete ist laut Polizei noch nicht ansprechbar. Laut Zeugenaussage stand während des Geschehens ein Mann mit Kameraausrüstung auf der Friedrich-Ebert-Brücke. Die Polizei sucht nun dringend diesen Zeugen, der den Vorgang offenbar gefilmt hat.