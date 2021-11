per Mail teilen

Ein junger Mann ist am Montagnachmittag in Ilsfeld (Kreis Heilbronn) von Unbekannten verletzt worden. Nahe des Wasserspielplatzes sei der 19-Jährige von zwei Tätern von hinten angegriffen worden, teilte die Polizei mit. Das Opfer wurde ins Gesicht geschlagen und erlitt eine oberflächliche Schnittwunde. Einer der Angreifer soll klein und mollig gewesen sein, der andere eher groß und schlank. Die Polizei in Ilsfeld sucht Zeugen.