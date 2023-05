Schlägerei in Heilbronn: Mann mit Eisenstange verletzt

Die Polizei sucht nach zwei Auseinandersetzungen in Heilbronn Zeugen. Ein Mann ist am Montagmorgen mit einer Eisenstange verletzt worden. Der andere Fall ereignete sich Anfang Mai.

Am frühen Montagmorgen sind laut Polizei mehrere Personen, unter anderem mit einer Eisenstange, auf einen 25-Jährigen in Heilbronn losgegangen. Die Auseinandersetzung soll in einer Gaststätte in der Weststraße am Hauptbahnhof begonnen haben. Hier kam es laut Polizei zu einer Schlägerei zwischen dem 25-Jährigen, dessen Bruder und vier weiteren Männern.

Männer treten auf ihr Opfer ein

Danach ging es in der Heilbronner Kaiserstraße weiter: Dort soll einer der Angreifer mit einer Eisenstange auf den jungen Mann eingeschlagen haben. Auch nachdem das Opfer zu Boden ging, traten die Männer wohl weiter auf ihn ein. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben.

Weiterer Zeugenaufruf der Heilbronner Polizei

Bereits Anfang Mai wurde ein ebenfalls 25 Jahre alter Mann in Heilbronn von Unbekannten verletzt. Nun sucht auch in diesem Fall die Polizei nach Zeugen. Der Mann war wohl am 5. Mai freiwillig in ein Auto gestiegen, in dem drei Männer saßen. Während der Fahrt forderten sie von ihm mehrere tausend Euro. Da der 25-Jährige das Geld nicht aufbringen konnte, wurde er körperlich angegangen und bedroht.

Nach Flucht weiter verfolgt

Im der Austraße gelang es dem 25-Jährigen, aus dem Auto zu flüchten. Er soll anschließend von dem dunklen Fahrzeug verfolgt worden sein. In der Austraße hielten sich zum Tatzeitpunkt mehrere Zeugen auf, heißt es, die den Vorfall beobachtet haben könnten. Diese werden gebeten, sich bei der Kripo Heilbronn zu melden.