Versuchte Tötung in Asylbewerberunterkunft

In Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Ein 43-Jähriger wurde beim Versuch, einen Streit zu schlichten, lebensgefährlich verletzt. Das spätere Opfer hat in einer Asylbewerberunterkunft in Bad Friedrichshall versucht, einen lauten Streit zwischen zwei Männern in einem Zimmer zu schlichten. Daraufhin wurde er laut Polizei von einem 24-Jährigen mit einem Messer angegriffen. Der 43-Jährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt, konnte aber noch selbst flüchten und musste im Krankenhaus notoperiert werden. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter festnehmen, er befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.