Mann bei Fenstersturz schwer verletzt

In Bretzfeld-Bitzfeld (Hohenlohekreis) hat ein 65 Jahre alter Mann am Mittwoch beim Sturz durch ein Oberlichtkuppelfenster schwere Verletzungen erlitten. Der Mann hatte sich während der Frühstückspause gegen neun Uhr über den Notausgang auf das Dach eines Firmengebäudes begeben und sich auf ein Kuppelfenster gesetzt, worauf dieses zerbrach. Er war etwa sieben Meter nach unten auf den Betonboden gefallen und hatte schwere Verletzungen erlitten. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.