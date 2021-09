per Mail teilen

In Pfedelbach-Untersteinbach (Hohenlohekreis) ist am Sonntagabend ein Mann von seinem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 58-Jährige sei vermutlich durch einen Fahrfehler von seinem Rad gefallen, teilte die Polizei mit. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.