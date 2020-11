In Wolpertshausen im Kreis Schwäbisch Hall ist am Samstagmorgen die Leiche eines Mannes gefunden worden. Er ist vermutlich erfroren. Anwohner hatten den Mann am Samstag gegen 07:45 Uhr am Ortsrand von Wolpertshausen-Unterscheffach gefunden. Es handelte sich um einen 20 Jahre alten Mann. Er war laut Polizei am Vorabend in Kirchberg an der Jagst gewesen und hatte sich mit einem Pedelec vermutlich in Richtung Schwäbisch Hall auf den Weg gemacht. Während der Fahrt ging der Akku des Pedelecs leer, der Mann ging deshalb offensichtlich zu Fuß weiter. Am Ortsrand von Unterscheffach sei er dann mit großer Wahrscheinlichkeit aufgrund der niedrigen Temperaturen erfroren, so die Polizei. Eine Fremdeinwirkung könne bisher ausgeschlossen werden.