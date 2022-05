per Mail teilen

Im Stadtgebiet von Schwäbisch Hall war am Donnerstagmorgen ein Mann unterwegs, der mehrere Passanten belästigte, so die Polizei. Im Bereich des Kocherquartiers erhielt er einen Platzverweis, dort hat er bereits Hausverbot. An einer Bushaltestelle soll er eine 65-Jährige angespuckt und ins Gesicht geschlagen haben. Die Polizei sucht Zeugen.