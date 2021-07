Ein offensichtlich betrunkener Mann ist am Montagabend bei einem Biergartenbesuch in Heilbronn unfreiwillig im Neckar baden gegangen. Nach Polizeiangaben wollte der 30-Jährige während des Biergartenbesuchs offenbar seine Notdurft verrichten und war dazu an den Neckar gegangen. Dort war er in den Fluss gefallen und konnte sich nicht mehr allein ans Ufer retten. Ein 25-Jähriger wollte ihm helfen und war hinterhergesprungen. Da es ihm nicht gelang, sich und den Älteren ans Ufer zu ziehen, musste die Feuerwehr mit einem Schlauchboot die beiden retten. Der 30-Jährige wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Jüngere hatte sich nur leicht verletzt.