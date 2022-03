Ein 25 Jahre alter Mann ist laut Polizei am Mittwoch bei einem Arbeitsunfall in Ingelfingen-Criesbach (Hohenlohekreis) schwer verletzt worden. Nachdem der Mann einen Draht mit einem Seitenschneider durchgeschnitten hatte, schnellte der Draht zurück und verletzte den 25-Jährigen so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.