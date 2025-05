Ein Mann ist bei einem Unfall auf einer Baustelle in Bühlertann ums Leben gekommen. Bei der Überprüfung eines Krans wurde er zwischen Stahlträgern eingeklemmt.

Bei einem Arbeitsunfall in Bühlertann (Kreis Schwäbisch Hall) ist ein 27-Jähriger am Samstag tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann auf dem Gelände eines künftigen Lebensmittel-Discounters mit der Überprüfung des aufgestellten Krans beschäftigt. Dabei geriet er aus bislang ungeklärten Gründen zwischen zwei massive Stahlträger. Die Verletzungen waren so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Ermittlungen nach tödlichem Arbeitsunfall auf Baustelle

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen. Ob ein technischer Defekt oder menschliches Versagen zum tödlichen Zwischenfall auf der Baustelle geführt haben, sei noch unklar. Rückblickend lasse sich das oft nur schwer eindeutig feststellen, sagte ein Polizeisprecher auf SWR-Anfrage. Hinweise auf eine unzureichende Absicherung der Baustelle gibt es bislang nicht.

Für die aufwendige Bergung des Verunglückten waren insgesamt 42 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz.