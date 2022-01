Ein 30 Jahre alter Mann hat am Donnerstag in einer Regionalbahn von Stuttgart nach Heilbronn mehrere Reisende verbal bedroht, darunter auch einen 11-jährigen Jungen. Nachdem der Vater des Kindes die Polizei alarmiert hatte, wurde der Mann am Heilbronner Hauptbahnhof festgenommen. Er kam umgehend in eine Klinik. Die Polizei sucht weitere Geschädigte.