Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags in Öhringen

Am Montagabend soll ein Mann aus Öhringen bei einem Streit auf seinen Nachbarn auf diesen eingestochen haben. Die Polizei ermittelt gegen den 62-Jährigen.

Ein Mann aus Öhringen (Hohenlohekreis) steht im Verdacht, nach einem Streit am Montagabend auf seinen Nachbarn eingestochen zu haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Es soll es zu einer Rangelei gekommen sein, bei der der 62-Jährige zu Boden ging. Daraufhin zog dieser ein Messer und soll auf den Nachbarn eingestochen haben. Der Angreifer soll stark alkoholisiert gewesen sein.

Beide Männer im Krankenhaus

Dem Nachbarn gelang es, das Messer an sich zu nehmen und aus Reichweite des Angreifers zu werfen. Die beiden Männer wurden bei der Auseinandersetzung jeweils schwer verletzt und in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Der mutmaßliche Messerstecher wurde am Donnerstag einem Haftrichter beim Amtsgericht in Öhringen vorgeführt.