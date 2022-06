Maler und Lackierer appellieren: Ausbildung muss bleiben

Die Maler, Lackierer und Stuckateure im Main-Tauber-Kreis befürchten ein "Ausbluten ihres Nachwuchses". Zusammen mit dem Landtagsabgeordneten Wolfgang Reinhart (CDU) appellieren sie an die Landesregierung, die Berufsausbildung im Kreis zu erhalten. In einer gemeinsamen Mitteilung des Innungsobermeisters Gerhard Baumann und des CDU-Politikers Reinhart heißt es: Die Berufsausbildungen im Handwerk müssen konzentriert und dezentral im Main-Tauber-Kreis erhalten bleiben, unabhängig von den Jahrgangszahlen. Es bringe nichts, nur die Berufsschulen und bestimmte Ausbildungszweige in den Ballungszentren zu stärken. Abschreckendes Beispiel sei für sie das Fleischerhandwerk. Die Ausbildung in Bad Mergentheim war gestrichen worden, dadurch werde dieser Beruf noch weniger attraktiv. 4.000 Unterschriften hatten ein Privatmann und die Kreishandwerkerschaft für den Erhalt der Fleischerklasse gesammelt, vergeblich.