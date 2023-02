"Maker Faire" in Heilbronn: Ein Kreativ-Festival der experimenta

Auf dem Jahrmarkt "Maker Faire" der Heilbronner experimenta kamen Kreativ-Interessierte am Samstag auf ihre Kosten: Projekte bestaunen, anfassen und ausprobieren - alles war möglich.

Vom Rucksack aus Stoffresten bis zur Outdoor-Küche auf Rädern - auf der "Maker Faire"-Messe der Heilbronner experimenta stand die kreative Umsetzung vieler Ideen rund um die Themen Technologie, Handwerk und Kunst im Mittelpunkt. Am Samstag präsentierte der "Maker Space", eine offene Werkstatt der experimenta, seine bisher entstandenen Arbeiten und aktuellen Projekte. Besucherinnen und Besucher konnten die Arbeiten im Erdgeschoss des Hagenbucher Speichers anschauen. Außerdem gab es Mitmachangebote und Vorträge.

"Es ist eine Symbiose aus Messe und Jahrmarkt. Man kann die Projekte anschauen, die im Maker Space entstanden sind, aber man darf auch selbst kreativ werden."

Do it Yourself-Festival für die ganze Familie

Unter dem Motto "Generate your ideas" zeigte das Team vom "Maker Space" wie eigene Ideen entwickelt und in die Tat umgesetzt werden können. Anfassen und Ausprobieren seien ausdrücklich erlaubt gewesen, sagt Carolin Pyzalski, eine der Betreuerinnen, dem SWR. Deshalb konnte man an den Mitmachstationen selbst kreativ werden: Es konnten beispielsweise Wolfsanhänger mit Leuchtaugen oder eine kleine Laufmaschine mit Motor gebaut werden, die sogar über Hindernisse klettert.

Auf der "Maker Faire" der experimenta Heilbronn können Wolfsanhänger mit Leuchtaugen gebastelt werden experimenta

Und das Do it Yourself-Festival sollte auch jede Menge Inspiration bieten, so Pyzalski. Wie stelle ich Mate-Eistee selbst her? Und welches Potenzial steckt in biointegrierten Materialien aus Kombucha?

Die Antworten darauf gab es in Vorträgen um 12, 13 und 14 Uhr im Forum, das direkt an den "Maker Space" grenzt. Auf dem experimenta-Platz präsentierte das Team von "Make it Real" einen mobilen "Maker Space". In dem Bus, der auch im Heilbronner Stadtgebiet unterwegs sein wird, kann experimentiert, gebastelt oder auch programmiert werden.

Welches Potenzial steckt in biointegrierten Materialien aus Kombucha? Auch auf diese Frage gibt es auf der "Maker faire" eine Antwort experimenta

Mit dem Projekt sollten vor allem Mädchen mit Migrationshintergrund einen niedrigschwelligen Zugang zu MINT-Themen finden und gefördert werden, heißt es. Der Eintritt zur Veranstaltung war kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.