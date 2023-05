Mai-Streich: Mutmaßliche Windkraftgegner beschädigen Brücke

In Schwäbisch Hall montierten Unbekannte in der Nacht zum 1. Mai im Gebälk einer historischen Brücke einen Propeller mit einer Stoffpuppe. Die Polizei verdächtigt Windkraftgegner.

Am Sulfersteg - einer historischen Brücke zwischen Grasbödele und Haalplatz - machten sich Unbekannte in der Nacht zum 1. Mai zu schaffen. Laut Polizei befestigten sie einen Propeller mit rund 1,5 Meter Durchmesser am First der rund 300 Jahre alten Brücke. Durch die Verschraubung in den Holzbalken des Bauwerks entstand geringer Sachschaden. Außerdem wurde eine Stoffpuppe als Modell eines getöteten Schwarzstorchs angebracht.

Polizei vermutet Protestaktion gegen Bau von Windrädern

"Aufgrund mehrerer Aufkleber, die in der Umgebung angebracht waren, ist darauf zu schließen, dass die Unbekannten gegen die Errichtung weiterer Windräder demonstrieren wollten." schlussfolgert die Polizei. Da kein Verantwortlicher ausgemacht werden konnte, wurde der Propeller durch den Bauhof der Stadt Schwäbisch Hall abmontiert.

Der Schwarzstorch war in Deutschland fast ausgestorben, bevor er sich vor 60 Jahren wieder ansiedelte. Vorsorglich wurde er als "windkraftsensibel" eingestuft. Naturschutzverbände äußern Bedenken über die Vereinbarkeit der Windenergie mit dem Lebensraum der Vögel.

Weiterer Mai-Streich: Maibaum in Frankenhardt abgesägt

In Frankenhardt (Kreis Schwäbisch Hall) wurde, wie im vergangenen Jahr, der örtliche Maibaum abgesägt. Dadurch enstand laut Polizei ein Schaden am Rosenbogen eines Anwohners.