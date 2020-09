In Schwäbisch Hall ist eine Frau nach einem Unfall in ein Maisfeld geflüchtet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich die Frau am Freitag mit ihrem Wagen überschlagen. Zeugen sahen demnach, wie sie sich die Oberbekleidung auszog und sich versteckte. Ein Polizeihubschrauber lotste seine Kollegen am Boden zu der Frau. Die versuchte, einen der Polizisten zu beißen. Die Polizei vermutet, dass die Frau unter Drogen stand.