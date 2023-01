Mainhardt: Verfolgungsjagd zwischen Betrunkenem und Polizei

per Mail teilen

Auf der B14 Richtung Großerlach gab es eine Verfolgungsjagd mit einem Auto, am Ende flüchtete der Mann auch zu Fuß. Auf einem schneebedeckten Waldweg kam er aber nicht weit.

Ein laut Mitteilung angetrunkener Autofahrer hat sich am Donnerstagabend in Mainhardt (Kreis Schwäbisch Hall) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Am Ende versuchte er demnach, zu Fuß durch einen Wald zu flüchten.

Verfolgsjagd mit 1,4 Promille: Flucht zu Fuß im Wald

Offenbar wollte der Mann einer Verkehrskontrolle entgehen, meldete die Polizei am Freitag. Auf sämtliche Anhaltesignale habe er nicht reagiert. Stattdessen sei er erst weiter auf der B14 Richtung Großerlach (Rems-Murr-Kreis) davongebraust, dann Richtung Wüstenrot (Kreis Heilbronn) abgebogen und am Ende in Mainhardt-Hohenstraßen auf einem schneebedeckten und unbefestigten Waldweg gelandet.

Nach 800 Metern stoppte der Fahrer sein Auto, stieg aus und flüchtete zu Fuß, wie es weiter heißt. Doch nach wenigen hundert Metern haben die Beamten ihn eingeholt. Ein erster Atemtest ergab einen Wert von 1,3 Promille.