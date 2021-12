Mainfähre ab 2022 wieder an Wochenenden im Einsatz

Die Mainfähre in Wertheim-Mondfeld (Main-Tauber-Kreis) fährt im neuen Jahr auch wieder an den Wochenenden. Die notwendige personelle Besetzung sei gewährleistet, heißt es von der Wertheimer Stadtverwaltung. Ein weiterer Fährmann sei gefunden worden. Deshalb ist die Fähre ab dem 2. Januar auch wieder an den Wochenenden im Einsatz. Zunächst macht die Fähre aber Weihnachtspause: Vom 24. bis 26. Dezember setzt sie nicht über, auch nicht an Silvester und Neujahr. Vom 27. bis 30. Dezember fährt sie nach dem Winterfahrplan.